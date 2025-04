GCM de Suzano apreende moto irregular e recupera veículo furtado em menos de 72 horas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atendeu duas ocorrências na última sexta e segunda-feira (26 e 28/04), sendo uma delas a apreensão de uma motocicleta irregular no centro da cidade e a localização de um veículo furtado no bairro Miguel Badra Baixo. As ações ocorreram durante patrulhamentos de rotina e reforçam o compromisso da corporação com a segurança e fiscalização urbana.

Em um dos casos, o condutor de uma Suzuki, de cor preta, com licenciamento vencido desde 2020 e mais de R$ 5 mil em multas, foi abordado e autuado, já no segundo, uma Honda CG, azul, furtada foi localizada com apoio de rastreamento e devolvida ao proprietário após diligência da GCM com o apoio da Polícia Civil.

O primeiro atendimento ocorreu na sexta-feira, por volta das 15h15, durante patrulhamento da Ronda Ostensiva por Motocicleta (Romo) pela rua General Francisco Glicério, região central, quando os agentes abordaram um motociclista que trafegava sem os espelhos retrovisores. Apesar de não haver nada de irregular com o condutor, foi constatado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo estava sem condições de uso, com o pneu traseiro apresentando desgaste superior ao permitido.

Além disso, ao checar a documentação, os agentes constataram que a motocicleta acumulava oito multas que superam R$ 5 mil, além de estar com o licenciamento vencido desde 2020. Diante das irregularidades, o condutor foi orientado e autuado conforme previsto em lei. A motocicleta foi recolhida ao pátio municipal.

“Essas ações fazem parte do nosso trabalho de fiscalização e prevenção. Quando flagramos veículos com esse nível de irregularidade, é nossa obrigação agir para garantir a segurança de todos no trânsito”, destacou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Três dias depois, às 9h40, uma nova ação da GCM, desta com agentes da Força Patrulha, resultou na localização de uma motocicleta furtada. Durante patrulhamento no bairro Miguel Badra Baixo, a equipe foi abordada por um cidadão que relatou o furto de seu veículo dentro de um condomínio, no Jardim Europa.

Com base no rastreamento, os agentes se dirigiram até a rua Um, onde localizaram a Honda CG no interior de uma residência. O local estava fechado e, após diversas tentativas de contato sem sucesso, a equipe acionou o 2º Distrito Policial do Boa Vista, que enviou uma equipe até o local. A motocicleta apresentava sinais de adulteração, incluindo uma chave tipo “mixa” no contato. O caso foi registrado no mesmo DP.

“Essas ocorrências mostram a importância da presença constante da GCM nos bairros e do trabalho em conjunto com a comunidade e a Polícia Civil. A agilidade com que localizamos esse veículo só foi possível graças à colaboração entre as partes envolvidas”, finalizou Balbino.

A corporação orienta a população a continuar colaborando com informações, que podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.