GCM de Suzano apreende motocicleta irregular na Vila Amorim

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou no último sábado (31/05) a apreensão de uma motocicleta Honda CG Titan, de cor vermelha, que trafegava em condições irregulares pelo bairro Vila Amorim. A ação foi conduzida pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) durante patrulhamento preventivo e resultou na aplicação de medidas administrativas conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A abordagem aconteceu por volta das 16h45, na rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), após os agentes perceberem o condutor do veículo realizando uma manobra perigosa na via. A equipe realizou a abordagem com uso de sinais sonoros e luminosos.

Durante a averiguação, foi constatado que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo apresentava mau estado de conservação com itens que comprometiam a segurança no trânsito, especialmente o sistema de frenagem e os pneus. Diante da irregularidade, a motocicleta foi recolhida ao pátio municipal.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da ação. “A fiscalização de trânsito é parte essencial do nosso trabalho preventivo. Motocicletas em mau estado e condutores sem habilitação representam riscos reais à população. Nossa atuação é firme e contínua para garantir a ordem nas vias da cidade”, afirmou.

A GCM de Suzano atende 24 horas por dia para emergências e denúncias pelo telefone (11) 4746-3297.