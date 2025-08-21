Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

GCM de Suzano apreende motocicletas em duas ocorrências de crimes de trânsito

Operações distintas resultaram em autuações, apreensão de veículos e encaminhamento de condutor à delegacia

21 agosto 2025 - 16h27Por da Reportagem Local
GCM de Suzano apreende motocicletas em duas ocorrências de crimes de trânsitoGCM de Suzano apreende motocicletas em duas ocorrências de crimes de trânsito - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano registrou duas importantes ações contra crimes de trânsito no último domingo (17/08). As ocorrências, atendidas nos bairros Parque Santa Rosa e Jardim Colorado, resultaram na apreensão de motocicletas, autuações administrativas e na condução de um dos infratores à Polícia Civil, após desobediência às ordens de parada e direção perigosa.

Na primeira ação, às 3h45, uma equipe da GCM realizava patrulhamento na estrada dos Fernandes, no Parque Santa Rosa, quando abordou um motociclista, que estava sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante a vistoria, os agentes constataram ainda irregularidades como falta de retrovisor, pneu em mau estado e placa sem visibilidade. A motocicleta foi apreendida.

Já à noite, pouco antes das 22 horas, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) realizava patrulha pelo Jardim Colorado quando flagrou outra motocicleta com a placa dobrada. Apesar da ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga pelas ruas do bairro, desrespeitando normas de trânsito e colocando pedestres em risco. O acompanhamento terminou na esquina das ruas Benedito Martins Filho e Esphinges, onde o motociclista perdeu o controle do veículo e caiu. Na hora da abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas o condutor foi levado à Delegacia de Polícia Central por direção perigosa.

Segundo o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, as ações reforçam o compromisso da GCM com a proteção da população. “Estamos atuando de forma rigorosa para coibir práticas que oferecem risco à vida de motoristas e pedestres. Essas operações são fundamentais para garantir mais segurança no trânsito”, destacou.

Balbino também ressaltou que o trabalho integrado das equipes é essencial. “A pronta resposta da GCM demonstra eficiência e dedicação. Nosso objetivo é preservar vidas e manter a ordem pública, por isso promovemos as fiscalizações nos bairros”, completou.

