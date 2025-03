GCM de Suzano captura foragido da Justiça na Praça João Pessoa

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou a captura de um foragido da Justiça durante patrulhamento de rotina na Praça João Pessoa, no centro, na última segunda-feira (03/03). O indivíduo estava enquadrado no artigo 29 da Lei 9.605/1998, que trata de crimes ambientais. A ação demonstra o trabalho contínuo da corporação no combate à criminalidade e na garantia da ordem pública.

De acordo com as equipes de Força Patrulha, um homem agia com atitude suspeita na praça. Com a abordagem, os agentes consultaram ao Centro de Comunicação Operacional da GCM (CCOM), momento em que foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, referente ao artigo 29 da Lei 9.605/1998.

Diante da confirmação, os guardas deram voz de prisão ao homem, o encaminhando à Delegacia de Polícia Central, onde ele permaneceu à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância do trabalho preventivo da GCM na proteção dos cidadãos suzanenses. “Nossos agentes estão constantemente atentos às ocorrências e preparados para agir com eficiência e responsabilidade. A captura desse foragido reforça a relevância do patrulhamento ostensivo na cidade e o compromisso da corporação com a segurança da população”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi parabenizou a equipe envolvida e ressaltou os investimentos feitos para fortalecer a atuação da GCM. “A Guarda Civil Municipal, futura Polícia Municipal, tem desempenhado um papel fundamental na manutenção da ordem e da tranquilidade em Suzano. Seguiremos investindo em tecnologia, capacitação e estrutura para que nossos agentes possam continuar prestando um serviço de excelência”, disse.

A GCM de Suzano atende por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297, além da Base Operacional GCM Jose Inacio (estrada dos Fernandes, 2.590 - Jardim Casa Branca); da Base Operacional Jardim Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc); da base central (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599 - Vila Figueira); da base do Parque Municipal Max Feffer (Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador); e da Base de Segurança Integrada (BSI) da Praça João Pessoa, no centro.