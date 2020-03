GCM de Suzano detém 2 por tráfico e recupera objetos roubados de casa no fim de semana

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) realizou duas ações, no sábado e domingo, 21 e 22, as quais terminaram com a recuperação de objetos roubados de uma casa e a detenção de duas pessoas ligadas ao narcotráfico do Rincão das Lendas, em Suzano.

A primeira ação foi na Rua Alice Nascimento dos Santos. Os agentes receberam denúncia de um carro abandonado na via. Quando foram ao local, viram que havia objetos, como TV, microondas, bujão de gás, dinheiro, além de outros pertences. A vítima foi encontrada e reconheceu os itens.

Tráfico de drogas

Já o segundo caso foi numa comunidade localizada na Rua Santa Gema, no Rincão das Lendas. Segundo a GCM, dois indivíduos foram vistos sentados nos trilhos. Devido à baixa iluminação, a dupla não viu a chegada dos agentes.

Na ocasião da abordagem, os guardas localizaram com um adolescente, de 15 anos, uma sacola contendo drogas e dinheiro. Ele confessou que realizava a venda no local. No total, foram apreendidos 122 pedras de crack, 87 porções de maconha, 22 pinos e R$ 175.

O segundo suspeito, de acordo com a GCM, admitiu ser o 'segurança da biqueira'. Com ele, foi localizado uma pistola falsa. O homem preso era procurado da Justiça por roubo, e estava foragido desde 2019, quando recebeu indulto do Dia das Crianças.

Ainde acordo com a corporação, a dupla ofereceu R$ 4 mil aos agentes, para serem liberados. Ambos foram conduzidos à Delegacia. O adolescente irá responder em liberdade. Já o suspeito maior de idade, irá responder por um novo crime, além de ter que cumprir pena em regime fechado.