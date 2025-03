GCM de Suzano detém homem por tráfico no Miguel Badra

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou mais uma ação no combate ao tráfico de drogas durante patrulhamento preventivo na tarde da última quarta-feira (28/02), no bairro Cidade Miguel Badra. Na ocasião, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) abordou um homem que resultou na descoberta de 46 unidades de maconha, seis de cocaína e mais sete de crack, além da prisão do suspeito.

A ação ocorreu por volta das 16h10, na avenida Cynara Alves de Carvalho, quando os agentes identificaram o comportamento incomum do indivíduo ao perceber a aproximação das viaturas. Durante a busca pessoal, foi constatado que o volume sob suas roupas se tratava de drogas prontas para a comercialização. Ao ser questionado, o abordado confessou que realizava a venda dos itens naquela região.

Diante dos fatos, os guardas deram voz de prisão ao suspeito pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O infrator foi conduzido ao 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde o delegado Lourival Zacarias Noronha ratificou a prisão por tráfico de entorpecentes.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da ação da GCM para o enfrentamento da criminalidade em Suzano. “A presença ativa da Guarda Municipal nas ruas tem sido fundamental para combater o tráfico de drogas e promover mais segurança para a população. Essa prisão é mais uma demonstração do compromisso da corporação com a ordem pública. Também agradeço a prontidão do delegado Lourival Noronha, que está sempre disposto a apoiar a nossa GCM”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi também elogiou a atuação da Romu e reforçou o investimento na segurança da cidade. “A Guarda Civil Municipal tem sido cada vez mais equipada e preparada para lidar com o crime. Essa ação mostra que estamos no caminho certo, fortalecendo a segurança e garantindo mais tranquilidade para os suzanenses”, destacou.

A GCM de Suzano atende por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297, além da Base Operacional GCM Jose Inacio (estrada dos Fernandes, 2.590 - Jardim Casa Branca); da Base Operacional Jardim Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc); da base central (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599 - Vila Figueira); da base do Parque Municipal Max Feffer (Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador); e da Base de Segurança Integrada (BSI) da Praça João Pessoa, no centro.