Polícia

GCM de Suzano detém quatro envolvidos em roubo a entregador de pizza

Ação resultou na recuperação de objetos subtraídos, apreensão de arma falsa e condução dos suspeitos à delegacia

22 agosto 2025 - 16h14Por da Reportagem Local
GCM de Suzano detém quatro envolvidos em roubo a entregador de pizzaGCM de Suzano detém quatro envolvidos em roubo a entregador de pizza - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Força Patrulha, deteve quatro indivíduos, sendo três adolescentes, após o registro de um roubo contra um entregador de pizza na avenida Paul Percy Harris, no bairro Vila Maria de Maggi. A ação resultou na recuperação dos pertences da vítima, na apreensão de uma de arma de fogo falsa e na condução dos envolvidos à Delegacia de Polícia Central, onde permaneceram à disposição da autoridade judiciária.

De acordo com a ocorrência, registrada às 20 horas da última terça-feira (19/08), o entregador foi abordado por dois adolescentes armados quando chegava para realizar uma entrega. Os suspeitos subtraíram uma bolsa de entregas, um aparelho celular e uma máquina de cartão de débito. 

Com base nas características fornecidas, a equipe da GCM localizou dois jovens que correspondiam à descrição e realizou a abordagem. Durante a revista, foram encontrados os pertences do trabalhador, e os suspeitos confessaram o crime. Um deles afirmou que o simulacro utilizado havia sido fornecido pelo irmão de outra adolescente, que é maior de idade.

Os guardas municipais se deslocaram até a residência indicada apontada pelos menores, mas encontraram o imóvel fechado. Todavia, populares informaram que um casal havia deixado o local pouco antes. Com apoio das diligências, a dupla foi localizada nas proximidades do Parque Maria Helena e também conduzida à delegacia.

Os quatro envolvidos foram detidos e os bens recuperados – o celular, a bolsa de entregas e a máquina de cartão – foram restituídos à vítima, e a arma falsa utilizada no crime foi apreendida.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a eficiência da resposta da corporação. “A rápida atuação da GCM foi fundamental para recuperar os objetos e garantir que os responsáveis fossem identificados. Esse é o compromisso da nossa equipe com a população”, afirmou.

Balbino também ressaltou o papel preventivo e comunitário da guarda. “Estamos reforçando o trabalho ostensivo em diversos pontos da cidade para coibir esse tipo de crime e oferecer mais segurança aos trabalhadores e moradores. É um esforço constante de proximidade e proteção da comunidade suzanense”, finalizou o chefe da pasta.

