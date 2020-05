GCM de Suzano detém três mulheres após picharem fachada de banco

Três mulheres foram detidas na madrugada de sexta-feira (1) após picharem a fachada do estacionamento de um banco na região central de Suzano. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a ação aconteceu após receberem informações da central de monitoramento para verificar uma atividade suspeita nos arredores de um banco na rua Benjamin Constant.

Chegando ao local, os guardas abordaram as suspeitas que negaram envolvimento com a pichação, ainda fresca na fachada do banco. Após a chegada de reforço, as mulheres foram revistadas, onde foi possível encontrar quatro latas de tinta tipo spray. As detidas também foram confrontadas com imagens de monitoramento, e confessaram o delito.

As mulheres não são moradoras da cidade e foram conduzidas à Delegacia Central de Suzano.