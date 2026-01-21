GCM de Suzano é indiciado por duplo homicídio em Poá

Um Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano foi indiciado nesta quarta-feira (21), suspeito de um duplo homicídio no Jardim Nova Poá, em Poá, em janeiro deste ano.

O crime aconteceu na madrugada do dia 10 de janeiro, na rua Capitão Pedro Esperidão Hoffer. As vítimas, de 25 e 33 anos, foram atingidas por disparos de arma de fogo. Um dos homens morreu no local, o outro foi socorrido ao Hospital e Maternidade de Suzano, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), após investigações, o GCM de Suzano foi apontado como suspeito do crime. Em depoimento, o agente alegou ter se envolvido em uma troca de tiros após um furto ocorrido na chácara de seu irmão. Ele afirmou ainda que atirou sem saber se atingiu alguém e que não acionou a polícia por estar em estado de choque.

O suspeito não comunicou o ocorrido para nenhum órgão policial após os fatos. Além disso, ainda segundo o SHPP, não houve registro de troca de tiros nos sistemas oficiais.

O guarda foi indiciado por homicídio simples consumado. As investigações seguem para esclarecimentos e circunstâncias das mortes.