GCM de Suzano flagra furto em duas escolas e detém suspeitos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve três indivíduos neste fim de semana em duas ocorrências de furto consumado em escolas municipais da cidade. Os casos foram registrados no sábado e domingo (28/02 e 01/03), resultando na prisão de um homem e na apreensão de dois adolescentes. As ações foram iniciadas após o sistema de monitoramento das unidades flagrar os crimes. Ambas foram conduzidas por equipes que atuavam em patrulhamento preventivo e contaram com apoio de outras viaturas.

O primeiro caso foi registrado no sábado, entre 09h25 e 11h20, na Escola Municipal Professor Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês. A equipe da Diária Especial de Atividade Complementar (Deac) foi acionada via Centro de Comunicação (CCom) da GCM para averiguar a invasão à unidade. Segundo informações repassadas à corporação, um indivíduo teria invadido a escola mediante arrombamento e estaria deixando o local com um aparelho micro-ondas.

Ao chegarem, os guardas constataram que um agente de segurança havia detido o suspeito até a chegada da equipe. A ocorrência, que contou com o apoio do Comando Força Patrulha, foi apresentada no Distrito Policial Central de Suzano, onde o delegado de plantão adotou as providências cabíveis. Foi solicitada perícia técnica no local devido aos danos e rompimentos verificados nas portas da escola. O homem permaneceu preso, sendo necessário o uso de algemas diante do risco de fuga.

Já no domingo, entre 16h35 e 19h15, a equipe do Comando Força Patrulha da GCM foi novamente acionada via CCom para atender ocorrência de furto na Escola Municipal Professora Mércia Amaral Andrade de Brito, situada no Parque Residencial Casa Branca. A informação tratava sobre o furto de uma bicicleta dentro da unidade escolar.

Com base nas características de dois indivíduos suspeitos, os guardas, que contaram com o apoio da Patrulha Maria da Penha, realizaram diligências nas imediações e localizaram ambos em uma quadra ao lado da Escola Estadual Alfredo Roberto. Durante a abordagem, os adolescentes confirmaram a prática do furto, estando a bicicleta em posse deles no momento da ação. Diante dos fatos, foi feito contato com os responsáveis legais e os menores, acompanhados de seus pais, foram conduzidos à mesma delegacia.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a pronta resposta das equipes e reforçou o compromisso da administração municipal com a proteção do patrimônio público. “Nossas equipes atuaram com rapidez e eficiência, evitando maiores prejuízos às unidades escolares. A presença constante da GCM no entorno das escolas é fundamental para coibir esse tipo de crime e garantir segurança à comunidade escolar”, afirmou.

Balbino ressaltou ainda que o trabalho integrado entre patrulhamento preventivo, monitoramento e apoio das demais viaturas tem sido determinante para ampliar a sensação de segurança no município. “Seguiremos intensificando as rondas e as ações estratégicas, especialmente em prédios públicos, para proteger o patrimônio da cidade e assegurar tranquilidade aos alunos, profissionais da Educação e famílias”, completou.