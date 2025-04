GCM de Suzano impede roubo com agressão na Vila Figueira

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano impediu um roubo com agressão e recuperou um veículo de transporte de materiais levado por criminosos em duas ocorrências distintas. As ações rápidas e integradas da corporação resultaram na prisão de dois suspeitos e na devolução de uma carga avaliada em R$ 10 mil ao proprietário, reforçando a atuação da GCM na proteção da população e no apoio à segurança urbana.

No caso mais recente, em 13 de abril (domingo), por volta das 13 horas, um agente da GCM que se deslocava para o trabalho presenciou um roubo em andamento na avenida Governador Mário Covas Junior (Marginal do Una), na Vila Figueira. Dois indivíduos, um deles simulando estar armado, agrediram uma mulher e subtraíram sua bicicleta. O agente orientou a vítima a seguir até a base da GCM, próxima do local, e iniciou o acompanhamento dos suspeitos.

Logo após essa ação, o guarda encontrou dois agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana em motocicletas e solicitou apoio. Com a ajuda deles e da população, os autores do crime foram detidos na rua Dr. Deodato Wertheimer. Integrantes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foram acionados para conduzir os detidos e a bicicleta até a Delegacia Central de Suzano, onde foi registrada a ocorrência.

“O pronto atendimento e a colaboração entre diferentes agentes da administração pública são essenciais para garantir a resposta rápida em situações críticas”, destacou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino. “Nossos profissionais estão preparados para agir com responsabilidade e firmeza em defesa da população”.

Já no dia anterior (12/04), pouco antes das 14 horas, a GCM foi acionada para averiguar um veículo abandonado pela rua Pricevicius Jonas, no Cidade Miguel Badra. No local, foi localizada uma van Mercedes-Benz Sprinter, de cor branca, que havia sido roubada minutos antes.

O proprietário compareceu ao local, confirmou o crime, e constatou que a carga, avaliada em R$ 10 mil, não foi levada. A equipe da GCM, com apoio do Comando da Força Patrulha, conduziu o caso até a Delegacia Central de Suzano. Após os procedimentos de praxe, o veículo foi devolvido ao dono.

“Esse tipo de ação mostra o quanto é importante o patrulhamento atento e o trabalho integrado com outros órgãos. Atuamos com foco na eficiência e na proteção da comunidade”, completou Balbino.

As duas ocorrências reforçam o papel estratégico da GCM de Suzano na resposta imediata a situações de risco, integrando prevenção, presença ostensiva e suporte a vítimas.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com diversas bases operacionais espalhadas pela cidade, incluindo a Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.