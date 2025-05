GCM de Suzano impede tentativa de roubo e de furto e prende suspeitos

Em duas ações distintas realizadas pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, agentes impediram um roubo e um furto em andamento em dois pontos diferentes da cidade. Os atendimento aconteceram nas últimas quinta e terça-feira (01/05 e 06/05) e resultaram na prisão de dois homens e na recuperação de bens subtraídos, reforçando a atuação preventiva e eficaz da corporação.

Na primeira ação, por volta das 17h30, na rua Caboclos, no bairro Vila Urupês, agentes da Força Patrulha foram informados por um morador sobre a presença de dois suspeitos dentro de um canteiro de obras desmontando andaimes no valor de R$ 14 mil com intenção de furtá-los. A equipe se dirigiu ao local e localizou os indivíduos. Duas torres metálicas com cerca de sete metros de altura cada já estavam desmontadas.

Após abordagem, foi dada voz de prisão aos suspeitos. Um dos indivíduos era adolescente e foi liberado após ser ouvido na Delegacia de Polícia Central. O outro permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

Já a segunda ocorrência foi registrada às 22h10, na rua 15 de Novembro, na região central. Durante patrulhamento preventivo, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foi alertada sobre um roubo em andamento. Ao chegar ao local, os agentes visualizaram o suspeito tentando fugir a pé e o detiveram. Segundo relato da vítima, o criminoso invadiu seu veículo, anunciou o assalto com o uso de um objeto semelhante a uma arma de fogo, subtraiu seu celular e tentou levar o carro.

Com o indivíduo foi encontrado um canivete, além da confirmação de que ele havia dispensado uma arma de fogo falsa e o celular da vítima. O criminoso foi conduzido à delegacia e permaneceu preso, autuado em flagrante por roubo.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, elogiou a resposta rápida dos agentes em ambas as ocorrências. “Essas duas ações refletem a capacidade da GCM de atuar com agilidade e precisão, protegendo o cidadão e combatendo o crime de forma direta. É uma atuação alinhada com nosso compromisso de segurança”, afirmou.

Balbino também ressaltou a importância da parceria entre a população e a guarda. “Tanto no caso do furto quanto no roubo, a colaboração da comunidade foi fundamental. A denúncia rápida e a coragem da vítima e dos populares em agir fizeram a diferença”, finalizou o chefe da pasta.

A corporação orienta a população a continuar colaborando com informações, que podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.