GCM de Suzano inicia 'Operação Fronteiras' com apoio de forças de segurança da região

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano iniciou nesta quinta-feira (15/05) a “Operação Fronteiras”, uma ação conjunta com a Guarda Municipal de Mogi das Cruzes, policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), a Polícia Civil e demais forças de segurança das cidades que integram o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+). A ação foi iniciada às 15 horas, seguindo até as 21 horas, com o objetivo de reforçar o policiamento, combater o tráfico de drogas, localizar veículos roubados ou furtados e aumentar a sensação de segurança nas ruas.

Ao todo, a ação mobilizou 61 agentes e 28 viaturas. Somente Suzano empregou 27 agentes da GCM distribuídos em 12 equipes. Mogi das Cruzes participou com 20 agentes e nove equipes, enquanto a Polícia Militar deslocou 14 agentes e sete equipes para a operação. A Delegacia Central de Polícia de Suzano também participou com dois policiais civis, que estão responsáveis pelos registros dos casos decorrentes da operação. O Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana também atuou dando apoio logístico às ações.

Distribuídas em três núcleos, a “Operação Fronteiras” abrange os municípios que compõem o Condemat+. O Núcleo Suzano concentra os trabalhos em Suzano, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Branca e Guararema. Já o Núcleo Guarulhos abrange Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel. Por fim, o Núcleo Ferraz de Vasconcelos realiza ações em Ferraz e Poá.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a operação reforça o compromisso da cidade com a segurança regional e a atuação integrada. “Essa ação é fruto de uma estratégia articulada entre diferentes forças de segurança, que compartilham informações e alinham esforços para garantir maior proteção à população. Estamos focados em áreas sensíveis e de divisa, com o intuito de inibir a criminalidade e reforçar o patrulhamento ostensivo”, afirmou.

Entre as atividades realizadas ao longo da tarde e início da noite, destacam-se as abordagens a suspeitos, saturações em pontos estratégicos, bloqueios viários, fiscalizações e monitoramento de áreas de risco. As operações também visam a retirada de circulação de veículos com queixa de furto ou roubo, além da identificação de possíveis foragidos da Justiça. A previsão é que os resultados da operação sejam divulgados nesta sexta-feira (16/06), com o balanço das abordagens, apreensões e demais ações realizadas durante o período de atuação.

Segundo Balbino, a integração entre os municípios tem sido fundamental para ampliar a eficiência das ações de segurança. “Estamos mostrando que é possível unir forças e atuar de forma coordenada em uma região tão dinâmica quanto o Alto Tietê. O que nos move é o bem-estar da população e o combate firme à criminalidade. A ‘Operação Fronteiras’ é uma demonstração clara de que nossas instituições estão alinhadas nesse propósito”, completou o secretário.

A concentração das equipes aconteceu em pontos estratégicos definidos por cada núcleo, com base em estatísticas criminais e informações de inteligência. Em Suzano, o início contou com a presença do secretário de Segurança de Mogi das Cruzes, Gilberto Tsutomu Ito; do delegado titular da Delegacia Central de Polícia de Suzano, Benedito Henrique Queiroz; do delegado auxiliar Gabriel Budemberg Sandroni; e do investigador chefe Marco Aurélio do Nascimento.