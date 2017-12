GCM de Suzano localiza ‘chupa-cabra’ em caixa eletrônico de agência bancária no Centro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou e apreendeu, na noite de quarta-feira (29), um aparelho popularmente conhecido como “chupa-cabra” instalado em um caixa eletrônico dentro de uma agência bancária no centro da cidade. O caso ocorreu por volta das 20 horas, na rua General Francisco Glicério, 1.200. O equipamento estava acoplado na entrada de envelopes para depósito de um dos terminais de autoatendimento.

A ocorrência chegou ao conhecimento de uma equipe da corporação por meio de um munícipe que utilizava o caixa eletrônico na agência bancária e constatou que havia algo de errado. Os agentes Wesley (GCM 1ª Classe) e Manoelito (GCM 3ª Classe) faziam patrulha de rotina na malha central no momento em que foram acionados pelo cidadão. Ele os informou que ao utilizar o terminal de autoatendimento estranhou a presença de uma peça na entrada de envelopes para depósito. Ao movê-la, veio a deslocar-se do equipamento.

Diante da constatação dos fatos comunicados pelo munícipe, que não quis se identificar, e da ausência de funcionários no local, uma vez que o expediente já havia terminado, foi solicitado apoio para preservação do local e dado notícia à autoridade da Polícia Civil de plantão, que, por sua vez, registrou Boletim de Ocorrência (BO) e solicitou perícia para constatação do ocorrido.

O objeto havia sido instalado na máquina com o objetivo de reter envelopes de depósito que fossem inseridos pelos usuários. O comandante da GCM, Antônio Edimilson Alves de Lima, fez um alerta à população para que tome os devidos cuidados e precauções na hora de utilizar esses terminais de autoatendimento.

“É fundamental que a pessoa visualize com atenção o equipamento antes de utilizá-lo para constatar se há algo incomum, como uma peça sobressalente, por exemplo. Com o advento do 13º salário, o aumento da circulação de pessoas no centro comercial e o aquecimento da economia, infelizmente, é comum que ocorrências como essas surjam”, afirmou o comandante Alves.

Caso alguém se depare com situações desse tipo, que podem configurar tentativa de furto, a orientação é procurar funcionários da agência bancária ou, na ausência destes, entrar em contato por telefone com a Polícia Militar (190) ou com a GCM (153).