GCM de Suzano localiza mais de 610 porções de entorpecentes

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou na segunda e quarta-feira desta semana (13 e 15/10) 611 porções de drogas — entre cocaína, crack, maconha e K-9 — em três ações distintas realizadas pelas equipes da Força Patrulha, da Ronda Escolar e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Além dos entorpecentes, foram recolhidos R$ 40 e dois frascos de lança-perfume. Uma das ações resultou na prisão de dois suspeitos. Todo o material foi apresentado à Polícia Civil para registro e providências legais.

A primeira ação ocorreu na noite de segunda-feira, por volta das 20h10, quando a Romu realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Monte Cristo. Ao passarem pela rua Sete de Setembro, os agentes avistaram dois indivíduos em uma área de mata isolada. Durante a aproximação a pé, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos pela equipe. Na busca pessoal, os guardas encontraram uma mochila contendo 64 porções de cocaína, 54 de crack, 11 de maconha e R$ 40. Os dois homens foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Central.

Ainda no mesmo dia, pela manhã, a Força Patrulha trafegava pela rua 30, no bairro Cidade Miguel Badra, quando recebeu informações de moradores sobre possíveis atividades de tráfico. Durante a varredura no local, os guardas encontraram uma sacola plástica preta escondida sob a raiz de uma árvore, contendo 125 porções de cocaína, 122 de crack, 45 de maconha, 32 de K-9 e dois frascos de lança-perfume. O material foi apreendido e apresentado ao 2º Distrito Policial do Boa Vista.

A terceira ação foi registrada na quarta-feira, por volta das 10h45, durante patrulhamento da Ronda Escolar, também no Jardim Monte Cristo. Os agentes avistaram um homem em atitude suspeita em um terreno que, ao perceber a presença da viatura, fugiu e abandonou uma mochila. Dentro dela, foram localizadas 120 porções de cocaína, 118 de crack e 19 de maconha. O caso também foi encaminhado à Delegacia Central de Polícia.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou o trabalho das equipes especializadas e a importância das ações integradas no combate ao tráfico. “A atuação conjunta da Romu, da Força Patrulha e da Ronda Escolar tem sido decisiva para reduzir a circulação de drogas em Suzano. Essas operações refletem o compromisso permanente da GCM em proteger nossos bairros e garantir mais tranquilidade para as famílias”, afirmou.

A GCM reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.