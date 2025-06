GCM de Suzano localiza mais de 640 porções de drogas em duas ações distintas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou dois importantes atendimentos de combate ao tráfico de drogas entre as últimas segunda e sexta-feira (16 e 13/06) que resultaram na localização de 647 porções de entorpecentes.

Uma das ações ocorreu no Jardim Alterópolis, que ocasionou na prisão de um suspeito e na localização de 361 porções de entorpecentes. Em outra ocorrência, no bairro Cidade Miguel Badra, a corporação encontrou 286 porções de drogas, abandonadas por um indivíduo que fugiu ao avistar a viatura.

As operações fazem parte do patrulhamento preventivo da GCM, reforçando o compromisso da Prefeitura de Suzano com a segurança e o enfrentamento ao crime.

No caso mais recente, na segunda-feira, por volta das 14h20, agentes da equipe do Canil patrulhavam a rua José Carlos Cardoso, no Jardim Alterópolis, quando identificaram dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles manuseava dinheiro e escondia uma bolsa verde com substâncias aparentando serem entorpecentes.

Durante a abordagem, um deles teria confessado ser o proprietário da bolsa, já o outro indivíduo informou ser apenas usuário e que estava ali para comprar substâncias ilícitas. Os guardas encontraram 135 porções de maconha, 120 de crack e 106 de cocaína, totalizando 463 gramas de entorpecentes distribuídos em 361 porções, além de R$ 104.

Os dois foram encaminhados ao 2º Distrito Policial do Boa Vista. O indivíduo que assumiu a posse das drogas foi autuado em flagrante por tráfico e permanecendo preso. O segundo foi liberado após os procedimentos de praxe.

Dias antes, uma ocorrência semelhante foi registrada no bairro Cidade Miguel Badra. Pouco depois das 14 horas, durante patrulhamento pela rua Rubens Pimenta de Medeiros, um indivíduo em bicicleta fugiu ao avistar a viatura da Força Patrulha da GCM, deixando para trás uma sacola plástica. Apesar de não ter sido capturado, a equipe recuperou a sacola, que continha 149 porções de maconha, 55 de cocaína e 82 de crack, totalizando 396 gramas em 286 porções. No volume ainda foi encontrado R$ 74. Todo o material foi apresentado ao 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde a apreensão foi formalizada.

As ações reforçam a atuação contínua da GCM no enfrentamento ao tráfico de drogas. O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou o empenho da corporação. “Essas apreensões demonstram o comprometimento dos nossos agentes e a importância do patrulhamento preventivo. Estamos atentos e atuantes para garantir a tranquilidade da população”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi também elogiou a atuação das forças de segurança. “Estamos investindo cada vez mais em segurança pública, com tecnologia, capacitação e valorização da nossa Guarda. O resultado dessas operações é um reflexo direto desse trabalho sério e contínuo”, ressaltou.

A GCM de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com diversas bases operacionais espalhadas pela cidade, incluindo a Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.