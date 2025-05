GCM de Suzano localiza mais de 750 porções de drogas e prende suspeito

A Guarda Civil Municipal de Suzano prendeu um homem por tráfico de drogas nesta quarta-feira (15), na Rua Luiz Afonso, no Jardim Casa Branca, após abordagem realizada com apoio do Canil. O suspeito tentou fugir ao notar a presença da equipe, mas foi detido com mais de 750 porções de entorpecentes e R$ 342,60 em dinheiro.

Durante a varredura no local, o cão de faro localizou uma sacola contendo cocaína, crack, maconha, lança-perfume, skank e comprimidos de ecstasy. O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada às 15h34, durante patrulhamento ostensivo da Guarda Civil Municipal. O suspeito, que vestia blusa com capuz, tentou se evadir ao avistar a equipe, mas foi abordado na sequência. O local é conhecido por movimentação de tráfico.

Com o auxílio do cão farejador, os agentes localizaram uma sacola escondida, contendo 209 porções de cocaína, 205 de crack, 219 de maconha, 104 de skank, 13 frascos de lança-perfume e 3 comprimidos de ecstasy, além de dinheiro em espécie. O material foi apreendido e apresentado à autoridade policial.

“O uso do Canil tem sido essencial no combate ao tráfico. A precisão dos cães no faro de drogas garante eficiência nas ações”, afirmou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

O caso reforça o compromisso da GCM de Suzano em atuar de forma firme contra o tráfico e outros crimes que ameaçam a segurança dos bairros. “Estamos intensificando o patrulhamento em áreas críticas, sempre com foco na prevenção e na resposta rápida às ocorrências”, completou Balbino.