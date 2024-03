GCM de Suzano participa da operação 'Cavalo de Aço' com a Polícia Militar

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano participou no final da tarde desta sexta-feira (22/03) de mais uma operação “Cavalo de Aço”, conduzida pelo 32° Batalhão da Polícia Militar (BPM), que teve o objetivo de prevenir os crimes praticados com uso de motocicletas irregulares, especialmente roubos e furtos.

A coordenação da operação ficou a cargo do comandante da 1ª Companhia (CIA) da PM, capitão André Vieira Cavallari, que esteve com o prefeito Rodrigo Ashiuchi e com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, antes da saída para a operação a partir da sede da 1ª CIA, no bairro Jardim Carlos Cooper. O efetivo da GCM contou com 18 agentes em oito viaturas, sendo três da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), quatro da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e uma do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA).

A “Cavalo de Aço” já havia sido realizada de forma conjunta entre a PM e a GCM em 30 de agosto de 2023, em quatro localidades do município, que incluíram um ponto da região norte, na avenida Miguel Badra; no limite da região central com a região norte, na avenida Vereador João Batista Fitipaldi; no centro, na rua Dr. Prudente de Moraes; e no centro expandido, na estrada dos Fernandes. Nesta oportunidade, a operação foi comandada pelo capitão Antônio Carlos de Souza Júnior e contou com a coordenação operacional do major William Tadashi Ritton Vieira. Os PMs e os GCMs executaram um plano baseado no registro de crimes nesta área de cobertura, elaborado pela 1ª CIA da PM, responsável pelas regiões citadas.

Em janeiro desse ano, a GCM e a PM estiveram juntas novamente na operação “Impacto Alto Tietê”, conduzida pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPA/M-12). A ação foi iniciada no Parque Municipal Max Feffer e contou com 120 viaturas e 300 agentes ao todo, somando policiais militares, rodoviários, civis e agentes municipais. Também foram mobilizados profissionais da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, que isolaram o local, e ainda o helicóptero Águia da Polícia Militar. O objetivo foi destacar a força da integração das instituições de segurança pública do Alto Tietê no combate à criminalidade.

O secretário de Segurança Cidadã destacou que a parceria entre a GCM e a PM tem proporcionado importantes ações para prevenir os crimes. “O trabalho em conjunto garante uma atuação ainda mais efetiva para a localização de suspeitos, retirada de entorpecentes das ruas e recuperação de veículos roubados. Temos realizado operações constantes e colaborado com as forças policiais. Nosso objetivo é garantir a segurança da população”, ressaltou Silva.

Por sua vez, o prefeito agradeceu o apoio da Polícia Militar na busca de uma Suzano cada vez melhor. “Segurança pública não pode ser responsabilidade de um governo, todos temos de promover essa união para reduzir os indicadores criminais e acredito que iniciativas como essas vão ao encontro desse nosso objetivo, por isso agradeço à PM por nos ajudar na prevenção de delitos e trazer uma maior sensação de segurança em nossa cidade”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.