GCM de Suzano participa de Operação 'Saturação' com Polícia Militar

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano e a 1ª Companhia (Cia) do 32° Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) estiveram juntas nesta quinta-feira (26/03) para realizar a Operação “Saturação”, com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes, localizar indivíduos foragidos e identificar veículos suspeitos de furto e roubo, entre outras irregularidades.

O trabalho desenvolvido a partir de bloqueios no trânsito foi acompanhado pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, pelo assessor estratégico da pasta, Marcelo Miyasaki, e pelo vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, que dialogaram com os agentes na partida para as atividades, no Jardim Carlos Cooper.

A operação foi conduzida pelo comandante da 1ª Cia do 32° BPM/M, capitão André Cavalari, com suporte do comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro, que orientaram os agentes para execução de um plano baseado no registro de crimes nesta área de cobertura, elaborado por esta companhia da PM, responsável pelas regiões citadas.

A ação ocorreu em cinco localidades da cidade, alcançando a região de Palmeiras e outras do centro expandido, incluindo Casa Branca, Jardim Colorado, Vila Amorim e Jardim Imperador. Para efetuar as abordagens, foram mobilizados os grupamentos Canil, Patrulha Maria da Penha, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e Força Patrulha, totalizando 24 agentes, seis viaturas e três motos da GCM.

O secretário municipal de Segurança Cidadã destacou que as ações integradas entre a PM e a GCM reforçam a mobilização dos agentes que atuam no município para garantir a segurança na cidade. “Trabalhamos em conjunto nessas operações visando fortalecer o combate aos crimes em Suzano. Nossa missão é garantir tranquilidade aos munícipes, contribuindo com a localização de entorpecentes e identificação de criminosos”, ressaltou Balbino.

Além da Operação “Saturação”, a parceria entre a GCM e a PM proporciona outras estratégias de atuação na cidade, que são realizadas não só por meio de bloqueios no trânsito para identificação de crimes, mas também a partir da averiguação de adegas, para preservar o sossego público, como a Operação “Cidade e Ordem”, que foi realizada no último mês de fevereiro na região do Casa Branca e no bairro Cidade Edson.