GCM de Suzano persegue suspeito após flagrar venda de drogas no Jardim Luella

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal de Suzano, prendeu um homem, de 42 anos, por suspeita de vender drogas no Jardim Luella, durante a madrugada desta sexta-feira, 13. O indivíduo foi encontrado na Rua Vereador Antônio Teixeira. Na ação, foram apreendidas 19 porções de cocaína, 15 de crack, nove de maconha, dois frascos de lança perfume e R$ 84.

Segundo os agentes, o suspeito estava numa área com grande movimentação de pessoas. Por conta do horário, o fato chamou a atenção. Quando chegavam proximo ao local, o grupo fugiu para diferentes direções.

Um dos indivíduos correu com uma mochila nas mãos em direção aos guardas. Ainda de acordo com a corporação, ao passar próximo a viatura, o indivíduo jogou o objeto no chão, para continuar fugindo.

A fuga, porém, foi frustrada. Isto porque o suspeito foi alcançado e detido. Na ocasião da abordagem, os guardas não localizaram nada de irregular. Mas, ao retornarem e analisarem a mochila, foram encontradas uma quantia em dinheiro em notas trocadas e entorpecentes.

Para os guardas da Romu, o suspeito confessou estar realizando a venda de drogas. Ele foi encaminhado à Delegacia Central, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Esta, porém, não é a primeira passagem em que o suspeito tem na Justiça. A última prisão foi por roubo.