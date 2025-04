GCM de Suzano prende agressor em flagrante por ameaça com faca no Jardim Boa Vista

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Patrulha Maria da Penha, efetuou a prisão de um homem por ameaça com uso de faca contra a esposa na manhã desta quarta-feira (16/04), no bairro Jardim Boa Vista.

Durante patrulhamento, a equipe foi abordada por uma mulher e sua filha, que relataram estar sendo ameaçadas pelo marido em uma residência próxima à rua Dom Gaspar. Imediatamente, os agentes se deslocaram até o endereço e encontraram o suspeito sentado no corredor do quintal.

Ao ser questionado, o homem alegou dificuldade de locomoção e solicitou que os agentes se aproximassem. Mantendo uma distância segura, a equipe percebeu que o agressor portava uma faca. Após pedidos firmes e sucessivos, ele atendeu à ordem e jogou a arma no chão, permitindo a estabilização da ocorrência.

Com o apoio da Força Patrulha, o homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), acompanhado pela vítima e por uma testemunha, vizinha que presenciou as ameaças. Após o registro do Boletim de Ocorrência, a delegada Silmara Marcelino determinou a prisão do indivíduo por crime de violência doméstica e ameaça, conforme previsto na Lei Maria da Penha.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, enfatizou a seriedade do trabalho da GCM em proteger mulheres vítimas de violência. “A Patrulha Maria da Penha atua com compromisso e sensibilidade para atender esses casos com a devida urgência. Essa prisão demonstra nosso comprometimento em retirar agressores das ruas e assegurar a proteção das vítimas”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou os resultados do trabalho contínuo da GCM na proteção às suzanenses. “Hoje, contamos com cerca de 200 mulheres com medidas protetivas assistidas pela Patrulha Maria da Penha, e temos um dado que nos orgulha muito: índice zero de feminicídio entre as acompanhadas pela GCM. Isso mostra que a política pública está funcionando e salvando vidas em Suzano”, afirmou.

Serviço

A GCM de Suzano atende ocorrências e denúncias 24 horas por dia pelo telefone (11) 4746-3297. Casos de violência contra a mulher também podem ser denunciados diretamente à Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal.