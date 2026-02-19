GCM de Suzano prende dois homens por violência doméstica durante o Carnaval

Equipes da Força Patrulha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atenderam duas ocorrências distintas de violência doméstica no último domingo e terça-feira de Carnaval (15 e 17/02), que resultaram na prisão de dois homens por agressão contra suas companheiras.

Em uma das situações, também foi constatado o descumprimento de medida protetiva. Ambos os atendimentos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central.

A primeira ocorrência foi registrada às 6h25, após solicitação de um funcionário do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), que relatou estar atendendo uma mulher vítima de agressão. No local, ela informou ter sido atingida com socos no rosto durante a madrugada, além de ter sido ameaçada de morte pelo companheiro. Também declarou que o homem afirmava possuir uma arma de fogo.

A equipe acompanhou a mulher durante o atendimento médico e, posteriormente, a conduziu à delegacia para formalização da ocorrência. Por determinação da autoridade policial, os guardas retornaram com a vítima à residência do casal, onde localizaram o agressor e, durante a verificação no imóvel, encontraram em uma gaveta uma réplica de arma de fogo, que foi recolhida. O homem foi detido e encaminhado à Polícia Civil.

Já na terça-feira de Carnaval, por volta das 22h50, a Força Patrulha foi acionada para atender nova ocorrência de violência doméstica, desta vez no bairro Nossa Senhora Aparecida. No endereço, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro, que deixou o imóvel pelos fundos ao perceber a chegada da viatura.

As equipes realizaram buscas nas proximidades e conseguiram localizar o indivíduo ainda no bairro. Ele foi conduzido à DP Central, enquanto a vítima e seus filhos foram encaminhados a uma unidade de saúde para atendimento médico e acolhimento. Após análise dos policiais e verificação da existência de medida protetiva vigente, foi confirmada a prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de decisão judicial.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a atuação das equipes demonstra o compromisso contínuo da corporação no combate à violência contra a mulher, inclusive durante os períodos de grande movimentação na cidade. “A Guarda Civil Municipal atua de forma permanente no enfrentamento à violência doméstica em Suzano. Nossas equipes estão preparadas para agir com responsabilidade e firmeza, garantindo o acolhimento das vítimas e a aplicação das medidas legais cabíveis. Não vamos tolerar nenhum tipo de violência contra a mulher no município”, finalizou o chefe da pasta.