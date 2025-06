GCM de Suzano prende foragido armado e recupera motocicleta roubada em Campinas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu na noite do último sábado (31/05) um homem armado, foragido da Justiça e envolvido em um roubo ocorrido minutos antes no Jardim Colorado. A ação foi realizada pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e resultou na apreensão de uma arma de fogo, na recuperação de uma motocicleta roubada e na restituição de um carro à vítima do crime.

A ocorrência teve início por volta das 21h55, quando a equipe realizava patrulhamento pela avenida João Batista Fitipaldi e avistou uma motocicleta de grande porte, modelo Honda CB 500F, de cor azul, cujo condutor, ao notar a presença da guarnição, atravessou o canteiro central e acessou a contramão, iniciando uma fuga. A equipe iniciou acompanhamento tático, que terminou na rua Adhemar Pereira de Barros, no Parque Maria Helena, onde o suspeito perdeu o controle do veículo e caiu ao solo, sendo detido em seguida.

Durante revista, os agentes encontraram com o indivíduo um revólver calibre .38 da marca Taurus, carregado com cinco munições intactas. Após consulta, foi verificado que a motocicleta em questão era produto de roubo registrado em 1º de maio na cidade de Campinas. Ainda no local, foi constatado que o abordado estava foragido do sistema prisional há cerca de um ano, com condenação por roubo.

O indivíduo confessou que havia acabado de participar de um assalto no Jardim Colorado, atuando como escolta em um veículo Hyundai i30, preto, com outro homem. Na ação, duas mulheres foram rendidas. O veículo foi localizado posteriormente, apresentado à Delegacia Central de Suzano e restituído à vítima, que reconheceu o autor da ação.

O suspeito foi encaminhado ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) para atendimento médico em razão de escoriações causadas pela queda e, em seguida, conduzido à Delegacia Central, onde a autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, roubo e evasão do sistema prisional.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, parabenizou a atuação da equipe. “Essa ocorrência reúne uma série de crimes graves que foram prontamente combatidos pela ação rápida e técnica da nossa Romu. Estamos falando de um foragido armado, envolvido em roubo recente e em posse de veículo adulterado. A GCM de Suzano demonstrou mais uma vez seu preparo e compromisso com a segurança da nossa cidade”, afirmou.

A GCM de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com diversas bases operacionais espalhadas pela cidade, incluindo a Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.