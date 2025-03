GCM de Suzano prende homem por tráfico de drogas no Boa Vista

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), prendeu no último domingo (23/02) um suspeito por tráfico de drogas no bairro Cidade Boa Vista. O homem teria sido flagrado com 406 porções de entorpecentes e tentou fugir ao perceber a presença dos agentes, descartando uma mochila com as substâncias prontas para a comercialização. Após acompanhamento, ele foi detido em flagrante pelo crime previsto no artigo 33 do Código Penal, que trata da venda, distribuição e transporte de drogas.

O caso veio à tona durante patrulhamento na rua Expedito Duranda Nogueira, quando os agentes visualizaram um indivíduo portando uma mochila. Ao perceber a aproximação da equipe, ele descartou o objeto em uma área de mata e tentou fugir. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Central.

O material apreendido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística de Mogi das Cruzes, que confirmou a veracidade das substâncias. Ao todo, foram apreendidas 86 porções de cocaína, 151 de maconha, 59 de crack e 110 de haxixe, além de R$ 125.

A comandante da GCM de Suzano, Tatiana Orita, destacou a eficiência da equipe no combate ao crime organizado. “Essa ocorrência demonstra a importância do patrulhamento preventivo da nossa Guarda Municipal, que segue atuando de maneira incisiva contra o tráfico de drogas na cidade. Nosso compromisso é garantir mais segurança para a população e combater a criminalidade com ações estratégicas e integradas”, afirmou.

Por sua vez, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou que o trabalho da GCM tem sido fundamental contra o tráfico de entorpecentes e na proteção das famílias suzanenses. “Essa é mais uma resposta firme da nossa Guarda Civil Municipal no enfrentamento ao tráfico, que destrói famílias e ameaça o futuro dos nossos jovens. Seguimos intensificando as ações para garantir uma cidade mais segura e protegida para todos”, disse.

A GCM de Suzano reforça que a população pode colaborar com a segurança da cidade realizando denúncias anônimas sobre atividades criminosas. Informações podem ser repassadas pelo telefone 153 ou pelo (11) 4746-3297.