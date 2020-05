GCM de Suzano realiza operação contra o narcotráfico no Jardim Belém

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano fez uma operação especial na manhã desta quinta-feira (7) no Jardim Belém. A iniciativa teve como objetivo coibir a prática de crimes no bairro e foi motivada após mais uma prisão em flagrante de acusado de tráfico de drogas feita pela corporação nesta semana.

Cerca de dez agentes participaram da ação, todos integrantes do Comando de Área, do Canil e da Base Móvel, além do cão Hunter, das 10 às 12 horas. Foram realizados patrulhamento nas ruas e na linha férrea de transporte de carga que corta o bairro e também bloqueio na principal via de acesso, a rua General José Galetti. Uma moto com números de motor e chassi raspados acabou sendo apreendida.

“Nossa meta era coibir vários tipos de crimes intensificando o patrulhamento, principalmente para impedir que novos pontos de tráfico de drogas se instalem por lá. Sem dúvida, a nossa presença desestimula a prática dos delitos naquela região formada pelo Jardim Belém e Jardim Nazareth”, destacou o comandante da corporação, Sérgio de Assis Andrade.

A última ocorrência no bairro foi atendida pela GCM na noite da última terça-feira (05/05). Um indivíduo que já tinha três passagens na polícia por tráfico de drogas foi preso em flagrante pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) após tentar se livrar de uma sacola com maconha, cocaína e crack. Questionado, o homem confirmou que vendia os entorpecentes e que era uma espécie de “gerente” do ponto.

Reconhecimento

Também nesta quinta-feira, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e o assessor estratégico Jefferson Ferreira dos Santos, da Secretaria de Segurança Cidadã, se encontraram com integrantes da Romu e do Canil para parabenizá-los pelo trabalho que vêm desempenhando em Suzano.

“Mesmo em época de pandemia, os serviços da Segurança não param na cidade. As equipes estão atuando no trabalho ostensivo, no auxílio à fiscalização e no apoio às pessoas. Nas últimas semanas, diversas ocorrências foram registradas por esses agentes tão dedicados. Obrigado a toda essa equipe que tanto nos orgulha”, afirmou o chefe do Executivo.