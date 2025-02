GCM de Suzano realiza operação 'Pente Fino' e captura três procurados

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), realizou na noite da última segunda-feira (03/02) a operação “Pente Fino”, que resultou na captura de três indivíduos procurados pela Justiça.

A ação ocorreu no Jardim Belém, especificamente na região próximo à linha férrea, perto da rua Santa Rosa. No local, a GCM realizou uma série de abordagens que acarretou na identificação de três foragidos, sendo dois deles procurados pelo crime de tráfico de drogas e um por roubo. Os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central, onde a autoridade de plantão formalizou a ocorrência. Após os trâmites legais, os capturados permaneceram à disposição da Justiça.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino, a operação reforça o compromisso da Guarda Civil Municipal de Suzano com a segurança das famílias, intensificando o combate à criminalidade e promovendo a ordem na cidade. “A atuação eficiente da Romu resultou na captura de três procurados pela Justiça, mostrando a eficiência da operação e o empenho dos nossos agentes. Agradeço o trabalho de todos, assim como agradeço o apoio integral do prefeito Pedro Ishi”, finalizou o chefe da pasta.

A GCM de Suzano atende por meio dos telefones 153 e 4746-3297, além da Base Operacional GCM Jose Inacio (estrada dos Fernandes, 2.590 - Jardim Casa Branca); da Base Operacional Jardim Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc); da base central (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599 - Vila Figueira); da base do Parque Municipal Max Feffer (Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador); e da Base de Segurança Integrada (BSI) da Praça João Pessoa, no centro.