GCM de Suzano recupera caminhão furtado e celular roubado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano encontrou na última semana um celular roubado e um caminhão que havia sido furtado na cidade de Guarulhos. O aparelho estava em posse de um suspeito que teria revelado a compra do telefone, já o veículo, um Mercedes-Benz Accelo 1316, de cor branca, foi localizado dentro de uma empresa. Os casos ocorreram nos bairros Vila Amorim e Jardim do Lago, no distrito de Palmeiras.

O primeiro atendimento aconteceu durante patrulhamento na terça-feira da última semana (11/03) quando a Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) avistou um indivíduo pela rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), em Palmeiras, que, ao ver os agentes, foi em direção para uma área de mata com objetivo de fugir. Apesar da tentativa de escapar, os guardas conseguiram alcançar o suspeito.

Ao ser abordado, a Romo teria encontrado com ele um aparelho telefônico que, quando consultado via Imei, foi constatado como roubo. O homem teria admitido aos GCMs que havia comprado o celular por R$ 200.

O indivíduo foi levado ao 1°Distrito Policial de Palmeiras, onde foi verificado que ele já estava sendo investigado por crime de estupro que teria sido cometido em Itaquaquecetuba. O indivíduo foi preso pelo crime de receptação.

Quatro dias depois (15/03), por volta das 15h30, na avenida Taiaçupeba, na Vila Amorim, durante patrulhamento pelo bairro, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) receberam a informação de uma empresa de rastreamento sobre a localização de um Mercedes-Benz Accelo 1316, que havia sido roubado em Guarulhos.

O veículo estava estacionado em um terreno de uma propriedade localizada na via. Os agentes identificaram que o utilitário apresentava uma placa diferente da qual foi registrada como furto, contudo, após verificação, foi constatado que se tratava do mesmo veículo. A Polícia Civil solicitou que todos os envolvidos fossem prestar depoimento. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Central, que deverá abrir um inquérito para investigar o caso.

O secretário municipal de Segurança Cidadão, Francisco Balbino, reforçou a necessidade da realização de patrulhas pela cidade. “Mais uma vez o nosso trabalho nas ruas mostrou resultado e conseguimos recuperar um celular e uma caminhão que haviam sido subtraídos de seus reais proprietários. O trabalho dos agentes da GCM segue firme em busca de uma Suzano cada vez mais segura para toda a população”, destacou o chefe da pasta.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com diversas bases operacionais espalhadas pela cidade, incluindo a Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.