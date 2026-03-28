GCM de Suzano recupera caminhão roubado em terreno na região norte

A Força Patrulha da Guarda Civil Municipal de Suzano (GCM) encontrou, nesta quinta-feira (27/03), um caminhão abandonado em um terreno próximo à avenida Katsutoshi Naito, no bairro Cidade Boa Vista. A busca ocorreu após denúncia anônima.

A equipe confirmou no período da manhã a localização do veículo, que apresentava sinais de adulteração na placa. No local, os agentes encontraram uma equipe da empresa de rastreamento e, por meio dela, entraram em contato com os responsáveis pelo caminhão.

Foi confirmado pelo motorista que o veículo havia sido roubado na noite anterior, na cidade de Embu das Artes. Após o relato, a ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Boa Vista. Com a realização da perícia, o caminhão e a carga, avaliada em R$ 64 mil, foram devolvidos à empresa proprietária.

O secretário municipal da Segurança Cidadã, Francisco Balbino, frisou a importância do trabalho realizado pela GCM para recuperar o veículo. “A resposta rápida da equipe de patrulhamento à denúncia foi crucial para que a empresa pudesse reaver não apenas o caminhão, mas toda a carga com ele subtraída”, destacou.