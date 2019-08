GCM de Suzano recupera carreta roubada no Jardim das Flores

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou nessa quarta-feira, 31, uma carreta roubad, na Rua Valdecir Ferreira dos Reis, no Jardim das Flores. O complemento do caminhão foi roubado no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. Ninguém foi preso.

Agentes municipais localizaram a carreta após denúncia. Relatos apontam que um trator foi utilizado para rebocar a carreta, no entanto, o veículo não foi localizado. Contudo, as placas foram anotadas e repassadas para investigação.

A carreta recupera foi levada ao distrito central. Lá, os donos deverão providenciar a retirada. O caso segue sob investigação, já que há possibilidades de que os autores o co-participes do assalto ao caminhão sejam moradores de Suzano.