GCM de Suzano recupera carro roubado e apreende moto irregular

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta (Romo) e da Força Patrulha, localizaram uma moto irregular e um automóvel com queixa de roubo na última quarta-feira (05/03), nas regiões norte e sul da cidade.

O primeiro caso ocorreu pouco antes das 10h30, quando os agentes da Romo consultaram a placa de uma motocicleta Honda CG Titan, de cor azul, que trafegava na direção contrária pela rua Supremus, no Jardim Revista. A partir da informação, os guardas descobriram que a numeração não condizia com o modelo e decidiram pela abordagem.

Com o condutor não havia nada de irregular, porém uma análise mais minuciosa do veículo apontou a supressão do número do chassi e o número de motor pertencente a outra motocicleta. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Central e o veículo foi apreendido. O motociclista deve responder pelos crimes de receptação e adulteração de veículo, em liberdade.

Duas horas depois, na estrada Fujimura, no bairro Recreio Rio Bonito, a Força Patrulha passava pelo local quando notou um Volkswagen Polo estacionado de forma irregular. Ao consultar o emplacamento, os agentes tiveram a informação de que o carro havia sido roubado no dia anterior (04/03). O automóvel foi levado para o 1º Distrito Policial de Palmeiras para as devidas providências.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a localização dos veículos. “O trabalho realizado pelos agentes contribuiu na restituição ao real proprietário do carro roubado e na localização de uma moto irregular, que, além de estar ilegal, poderia ser utilizada para a prática de crimes”, afirmou o chefe da pasta.