GCM de Suzano recupera celular furtado no centro da cidade

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou um celular furtado na tarde da última segunda-feira (03/03), no centro da cidade. A rápida intervenção garantiu a apreensão de um adolescente em flagrante, bem como a devolução do aparelho ao proprietário.

A ação ocorreu por volta das 16h35 na rua 27 de Outubro, quando testemunhas informaram aos agentes que um adolescente havia subtraído um iPhone 15 Pro Max das mãos de um munícipe. Logo após o furto, o suspeito tentou fugir de bicicleta, mas se desequilibrou e caiu, sendo detido por populares até a chegada da GCM.

Diante da situação, a equipe da Força Patrulha conduziu o adolescente, garantindo seus direitos conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), à Delegacia de Polícia Central, onde os responsáveis legais do jovem foram acionados para acompanhar os procedimentos.

A comandante da GCM de Suzano, Tatiana Orita, destacou a eficiência da corporação na resposta ao crime. “Nosso trabalho preventivo e ostensivo tem como objetivo proteger a população e garantir que ações criminosas sejam coibidas com rapidez e eficiência. A pronta recuperação do aparelho demonstra nosso compromisso com a segurança pública”, afirmou.

Por sua vez, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, também ressaltou a importância da colaboração entre a comunidade e a GCM. “A participação da população ao relatar o ocorrido foi fundamental para o sucesso da ação. Seguiremos fortalecendo o trabalho da nossa Guarda para que Suzano seja um ambiente cada vez mais seguro para todos”, declarou.

A GCM de Suzano atende por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297, além da Base Operacional GCM Jose Inacio (estrada dos Fernandes, 2.590 - Jardim Casa Branca); da Base Operacional Jardim Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc); da base central (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599 - Vila Figueira); da base do Parque Municipal Max Feffer (Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador); e da Base de Segurança Integrada (BSI) da Praça João Pessoa, no centro.