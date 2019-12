GCM de Suzano recupera moto e prende traficante no intervalo de três dias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou duas ações, no intervalo de três dias, e prendeu um traficante e recuperou uma moto com queixa de crime. As ações aconteceram no bairro Miguel Badra.

A primeira ação foi na sexta-feira, 27, na Rua Benedito Salomé da Anunciação. Agentes da Romu receberam denúncia sobre a venda de drogas na via. Lá, encontraram um homem num comércio local. Na abordagem, foi encontrado uma sacola contendo porções de 37 porções de cocaína e R$ 33. Ele confessou ser o responsável pela venda na região.

Já o segundo caso foi aconteceu no domingo à noite, 29. Os guardas patrulhavam pelo bairro, quando viram dois indivíduos em uma moto, que estava sem placa. De acordo com a corporação, o piloto da moto não respeito aos sinais sonoros e fugiu.

A perseguição se encerrou na Rua Benedito Salomé da Anunciação. A dupla abandonou a moto e fugiu pelo matagal. Buscas foram realizadas na mata, no entanto, os bandidos conseguiram fugir. A moto estava com a numeração do chassi e motor danificados.

Os casos foram registrados no distrito central da cidade.