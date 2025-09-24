GCM de Suzano reforça atuação na Vila Amorim e no Jardim Colorado

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, iniciou nesta quarta-feira (24/09) uma nova etapa de reforço no patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM) nos bairros Vila Amorim e Jardim Colorado. A ação, conduzida por equipes da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) e do Canil, tem como objetivo ampliar a presença da corporação em pontos estratégicos, coibindo a prática de crimes como furtos e roubos e aumentando a sensação de segurança da população.

A operação inclui rondas ostensivas, abordagens preventivas e a utilização do efetivo canino em apoio às equipes, ampliando a capacidade de inibição da criminalidade em áreas sensíveis e de maior vulnerabilidade desses dois bairros. A GCM de Suzano, inclusive, tem reforçado o patrulhamento de forma estratégica em outras localidades nas últimas semanas. Bairros como Vila Fátima, Parque Buenos Aires e Jardim Dona Benta são alguns dos que também receberam ações parecidas desde o início do mês.

O assessor estratégico da pasta, Marcelo Miyasaki, ressaltou que a operação desta quarta-feira é resultado de uma escuta ativa das demandas comunitárias e da preocupação da administração em oferecer respostas rápidas. “Segurança pública é construída em parceria com a comunidade. As pessoas conhecem a realidade local e nos ajudam a identificar onde devemos atuar com mais intensidade. Essa ação da Romo e do Canil é uma resposta direta a essas solicitações. Estamos mostrando que Suzano está atenta às necessidades da população e que o trabalho da GCM é pautado pela presença constante, pelo planejamento e pela confiança de quem acredita em nossas forças de segurança”, disse.

No início da ação, as equipes atenderam a duas ocorrências relevantes. No Jardim Colorado, em patrulhamento nas imediações de uma igreja, a equipe do Canil, com apoio da Romo, avistou quatro indivíduos em atitude suspeita que tentaram fugir para uma área de mata. Após abordagem, nada de ilícito foi encontrado com eles, mas, com o auxílio de um cão farejador, foi localizada uma bolsa escondida no local contendo nove porções de maconha, 31 pedras de crack e R$ 17,80. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia Central de Suzano.

Enquanto a equipe estava indo em direção ao distrito policial para a apresentação dos entorpecentes, outra ocorrência foi registrada na rua Francisco Felisberto Filho. Os guardas foram acionados por um morador que conteve um homem após furto de ferramentas em seu veículo. O autor tentou fugir, mas foi alcançado pela vítima, que recuperou os objetos.

A GCM realizou a detenção e conduziu o indivíduo, juntamente com os materiais recuperados, até a mesma delegacia. O indivíduo apresentava passagens por roubo, furto e receptação, já tendo permanecido preso por 12 anos.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em priorizar a segurança e atender às necessidades dos moradores. “Estamos levando a GCM para dentro dos bairros em que a população mais sente a necessidade da nossa presença. Vila Amorim e Jardim Colorado foram apontados como pontos que precisavam de atenção especial, e é justamente isso que estamos oferecendo: mais rondas, mais proximidade e mais prevenção. A Romo e o Canil têm papel fundamental nesse processo, porque representam força e preparo técnico para lidar com situações complexas”, afirmou.

Balbino também destacou a efetividade das equipes diante das ocorrências. “Esses dois casos demonstram que nossa presença nos bairros não é apenas preventiva, mas também resolutiva. Conseguimos retirar drogas de circulação e prender em flagrante um indivíduo que havia praticado furto. Esse é o tipo de resposta que a população espera e que a GCM tem condições de oferecer, garantindo mais tranquilidade para quem vive e trabalha em Suzano”, completou.