GCM de Suzano retoma rondas nas escolas da rede municipal

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano retomou nesta quinta-feira (06/02) a “Ronda Escolar Permanente” no município. A iniciativa ocorrerá ao longo do ano com a presença constante dos grupamentos da Guarda Civil Municipal (GCM), tanto nas imediações quanto nas unidades de ensino. Trata-se do reforço de um sistema já robusto de segurança, mas que agora envolve diversas equipes de patrulhamento com o objetivo de garantir a tranquilidade e a proteção dos alunos e da comunidade escolar.

Uma viatura específica será dedicada exclusivamente para as escolas municipais, enquanto outras também farão parte do esquema de segurança. A estratégia conta com a presença diária de três veículos da Força Patrulha, duas da equipe da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), duas da Patrulha Maria da Penha, uma viatura do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), além de uma viatura do Canil e três viaturas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Essas equipes, que já realizam o patrulhamento nos bairros, agora também irão intensificar a presença nas escolas, realizando rondas regulares nas áreas próximas às unidades. A ação visa não apenas a prevenção de crimes, mas também o fortalecimento da presença policial nas proximidades das instituições de ensino.

Além da segurança física, a ronda escolar terá um papel educativo. Ela será responsável por ministrar as aulas do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), uma iniciativa que visa orientar os alunos sobre rejeitar as drogas e adotar a cultura de paz no ambiente escolar, além de abordar temas como segurança e respeito aos direitos e deveres.

Outro projeto importante que será desenvolvido é o “Maria Vai à Escola”, da Patrulha Maria da Penha, que levará informações sobre os direitos das mulheres e medidas de prevenção à violência doméstica diretamente ao público escolar. O projeto será uma importante ferramenta de conscientização, buscando formar uma rede de apoio e informações para os jovens e as famílias.

Para o secretário Francisco de Assis Balbino, a atuação da GCM será fundamental para evitar a violência nas imediações das unidades escolares. “Com essas ações, a prefeitura reforça seu compromisso com a segurança na rede de ensino, criando um ambiente mais íntegro tanto para estudantes quanto para educadores, além de fortalecer a parceria entre a nossa Guarda Civil e a comunidade escolar”, declarou o chefe da pasta.