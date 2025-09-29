GCM detém quatro suspeitos de praticar arrastões na região norte de Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve três homens e apreendeu um adolescente, nesta segunda-feira (29/09), suspeitos de integrar um grupo responsável por praticar diversos arrastões na região norte da cidade e em bairros próximos ao limite com Itaquaquecetuba. A ação resultou na recuperação de celulares e outros pertences das vítimas, além da apreensão de uma motocicleta utilizada nos crimes.

A ocorrência teve início durante patrulhamento pela rua José Ramada Silva, no bairro Cidade Boa Vista, quando agentes da Força Patrulha foram abordados por uma suposta vítima que relatou ter sido agredida, sequestrada e mantida em cativeiro durante a noite. De imediato, a equipe iniciou buscas e avistou um suspeito que, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu de motocicleta.

Entretanto, o próprio indivíduo abordado pelos agentes - um menor de idade - foi reconhecido posteriormente na delegacia por ao menos cinco pessoas como um dos autores dos roubos. Na própria abordagem, ele tentou ludibriar os guardas, mas acabou optando por levá-los a um imóvel utilizado como suposto cativeiro, localizado na rua Francisco José da Silva, no mesmo bairro. No local, os guardas localizaram sete celulares e outros objetos que, posteriormente, foram identificados como produtos de roubo. Diante dos indícios, os agentes conduziram o adolescente até o 2º Distrito Policial de Suzano.

Enquanto a ocorrência estava em andamento, guardas da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) receberam um chamado que relatava a atuação de criminosos em uma motocicleta Honda CG, de cor vermelha e branca, com a placa levantada para dificultar a identificação. Segundo a denúncia, o veículo estava sendo utilizado em assaltos pela região norte.

Após buscas pela área, os agentes conseguiram localizar a motocicleta na rua Margarida Lima de Oliveira, também no bairro Cidade Boa Vista. A moto é a mesma que havia sido visualizada em fuga pela Força Patrulha durante a primeira ocorrência. Três indivíduos que estavam no local perto do veículo foram conduzidos para a mesma delegacia para serem investigados.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da integração entre as equipes e do rápido atendimento às ocorrências. “Essa ação demonstra a agilidade e o comprometimento da nossa GCM em proteger a população. Em poucas horas, conseguimos retirar das ruas suspeitos que vinham aterrorizando famílias com roubos e violência. A resposta rápida é essencial para transmitir confiança e garantir a sensação de segurança”, afirmou.

'Cidade e Ordem'

Além da prisão dos suspeitos de arrastões, a região norte de Suzano também recebeu atenção especial das forças de segurança e fiscalização no último sábado (27/09), quando foi realizada mais uma edição da "Operação Cidade e Ordem". A ação contou com a participação integrada da GCM, que mobilizou 13 agentes e cinco viaturas, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, além dos setores de Fiscalização de Posturas e da Vigilância Sanitária.

Durante a noite, várias denúncias de perturbação de sossego foram verificadas em estabelecimentos da área. Na avenida Libanesa, no Jardim Revista, um bar foi autuado pela GCM e recebeu multa da equipe de Fiscalização de Posturas por descumprimento do horário de funcionamento. A Vigilância Sanitária também aplicou notificações pela venda de bebidas alcoólicas a menores e pelo descumprimento da lei antifumo.

Outro ponto fiscalizado foi a avenida Francisco Marengo, também no Jardim Revista, onde a equipe registrou duas autuações por perturbação de sossego e notificações relacionadas à legislação municipal que determina o fechamento de estabelecimentos às 23 horas. Já na rua Benedito Salomé da Anunciação, no bairro Cidade Boa Vista, agentes verificaram o funcionamento de adegas após o horário permitido, resultando em novas notificações e orientações sobre a lei antifumo e a proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de idade.

De acordo com a Secretaria de Segurança Cidadã, o objetivo da operação é integrar fiscalização e policiamento para coibir abusos, reduzir a criminalidade e oferecer mais tranquilidade à população. “A Operação Cidade e Ordem mostra que a prefeitura está atenta não apenas aos crimes mais graves, mas também às situações que afetam o dia a dia da população, como perturbação de sossego e irregularidades em estabelecimentos. Quando unimos diferentes setores, conseguimos resultados mais eficazes e garantimos mais qualidade de vida para os moradores”, destacou.