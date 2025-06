GCM detém suspeitos de roubo com apoio das câmeras de monitoramento

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Força Patrulha, prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes após um roubo registrado na região central da cidade. A ação foi possível graças ao monitoramento promovido pelo Centro de Segurança Integrada (CSI), que identificou os suspeitos e possibilitou uma resposta imediata das equipes de patrulhamento.

O crime ocorreu por volta das 5 horas da última sexta-feira (20/06), quando um homem foi abordado por três indivíduos que o agarraram e roubaram seu celular, carteira e um fone de ouvido. Minutos depois, agentes da GCM localizaram os suspeitos na rua Nove de Julho, após monitoramento do CSI indicar atitudes suspeitas na travessa Guaió.

Os indivíduos – dois adolescentes de 15 e 17 anos e um adulto de 20 anos – estavam sem documentos e inicialmente se recusaram a se identificar. Próximo ao local da abordagem, os guardas encontraram uma carteira com documentos e cartões bancários da vítima, além de um celular em uma poça d’água e um fone de ouvido branco.

A vítima, que foi conduzida separadamente à cena, reconheceu os três suspeitos. Eles foram levados à Delegacia de Polícia Central, onde o caso foi registrado. Os pertences foram devolvidos ao proprietário, e os envolvidos permaneceram detidos à disposição da Justiça.

“A atuação integrada entre o CSI e as equipes de campo foi essencial para a resolução rápida desse crime. Isso mostra que estamos no caminho certo com o uso da tecnologia em prol da segurança da população”, afirmou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

“Casos como esse reforçam o papel fundamental da Guarda Civil na proteção dos cidadãos. Nosso foco é agir com rapidez e eficiência para garantir tranquilidade à população”, acrescentou o chefe da pasta.

A GCM de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Os locais são a Base Operacional GCM Jose Inacio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.