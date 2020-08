GCM detém três acusados de tráfico de drogas na Vila Fátima

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve três acusados de praticarem tráfico de drogas na Vila Fátima, distrito de Palmeiras, na noite desta quarta-feira (5). Dois deles, inclusive, já tinham passagens pela polícia.

O caso ocorreu por volta das 23h20. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) patrulhava pela rua Nossa Senhora de Fátima quando percebeu um grupo de pessoas correndo após terem percebido a aproximação da viatura.

Os agentes desceram e iniciaram uma perseguição a pé. Logo em seguida conseguiram deter três indivíduos. Durante a fuga foi descartada uma sacola que continha 59 pedras de crack, 49 invólucros de cocaína, 35 papelotes de maconha e cédulas de dinheiro que somavam R$ 142.

Após ser questionado, um deles, de 27 anos, confirmou que vendia entorpecentes no bairro. Em pesquisa sobre seus antecedentes, os guardas descobriram que ele tinha passagens pela polícia por furto, tráfico de drogas e crime ambiental (pichação).

Já os outros dois, um de 21 e outro de 28 anos, confessaram que eram “olheiros”, ou seja, faziam a vigilância e comunicavam sobre a presença de alguma viatura policial. O mais novo, inclusive, já havia sido preso por roubo. Diante disso, a equipe da Romu encaminhou os três acusados, as drogas e um aparelho celular que estava com um deles à Delegacia Central de Suzano.

Menores

Nesta semana, a GCM atendeu a dois casos envolvendo menores de idade. Um deles ocorreu no Jardim Casa Branca, na última segunda-feira (03/08). Por volta das 16h20, a equipe do Canil avistou uma motoneta com duas pessoas sem capacetes. Na abordagem, foi constatado que ambos eram adolescentes, um de 13 e outro de 17 anos. Um deles afirmou que o veículo era de seu tio, mas não soube informar o nome. Ambos foram conduzidos à Delegacia Central, onde um boletim de ocorrência sobre dirigir sem permissão foi registrado e a motoneta apreendida.

Já na madrugada de terça-feira (04/08), pouco depois da meia-noite, uma equipe da Romu flagrou dois menores pichando um muro na rua Campos Salles, região central de Suzano. Com eles foi apreendida uma lata de tinta spray. Os dois foram apresentados na Delegacia Central.