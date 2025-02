GCM e PM deflagram 'Operação Força Integrada' e detém nove pessoas em Itaquá

Uma operação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar e a Companhia de Ações Especiais da Polícia (CAEP) resultou na prisão de nove pessoas e na apreensão de 446 porções de drogas em Itaquaquecetuba. A operação Força Integrada contou com cerca de 50 agentes e ocorreu em cinco bairros de Itaquá entre a noite de sexta-feira (7) e a madrugada de sábado (8).



As equipes atuaram nos bairros Vila Arizona, Estância Fraternidade, Pedreira, Centro e Louzada. Dois homens foram presos por roubo de três motocicletas e os outros três por tráfico de drogas. Durante as abordagens, os agentes localizaram 446 porções de drogas entre maconha, cocaína, crack, skank e K9.



Além do combate ao tráfico, a ação identificou um esquema de exploração de jogos de azar em dois bares da cidade. No primeiro estabelecimento, além das máquinas caça-níqueis, foram encontrados pássaros silvestres e três filhotes de maritaca, o que resultou na condução do responsável à delegacia e na aplicação de multa ambiental. No segundo local, mais dois equipamentos foram apreendidos e a proprietária do imóvel encaminhada ao DP. Eles foram indiciados como contraventores penais.



A ação também prendeu um homem em flagrante na região central. O homem de 45 anos foi flagrado furtando um hidrante de uma residência. A ação foi registrada por câmeras de segurança e as equipes agiram rápido.



Todos os casos foram apresentados na Delegacia Central de Itaquaquecetuba.