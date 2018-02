GCM e PM realizam operação de combate à desordem durante noites de Carnaval

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba, em parceria com a Polícia Militar (PM), realizou ações de combate às condutas ilícitas nos bairros da cidade. A operação abordou 144 pessoas durante a noite do último sábado, dia 10. Um suspeito foi preso e uma arma apreendida.

Com o propósito de combater som alto, badernas e 'pancadões', 38 carros e 38 motos foram fiscalizadas; Um caminhão foi abordado; Nove motos e três caros irregulares foram recolhidos; E 56 infrações de trânsito foram aplicadas.

As ações fazem parte da campanha "Carnaval de Ordem". De acordo com o Tenente Caldeira, do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) de Itaquá, durante os quatro dias de Carnaval, que começou no sábado, o 35º BPM/M e a GCM estarão com o "Bloco de Ordem" nas ruas da cidade. A fiscalização acontece a partir das 20 horas.

Segundo o Tenente Caldeira, a ação de Carnaval visa manter a tranquilidade nos bairros residenciais do município. “Nosso objetivo é retirar de circulação motos de baderneiros, que confundem liberdade de curtir um Carnaval com libertinagem e opressão às famílias que querem descansar”, declarou o Tenente.

As famosas"motos de baderna"são os principais alvos das equipes que compõem a chamada “Folia de Ordem”.

Em duas noites de ação, durante o sábado e domingo, foram apreendidas 24 motos. A Avenida Ítalo Adami, na Vila Zeferina, é a zona de mais atenção da GCM e PM. Isso porque o local é onde acontece a maior desordem que atrapalha a tranquilidade dos moradores do entorno.

Ainda no sábado, um veículo roubado foi recuperado; Uma arma de fogo com 10 munições intacta foi apreendida; Dois quilos de maconha foram capturados e uma pessoa foi presa. As ações continuarão nesta terça.