GCM encontra drogas em casa abandonada no Parque Suzano; dois suspeitos são detidos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu 60 eppendorfs de cocaína e 52 eppendorfs de crack em uma casa abandonada no Parque Suzano. Dois suspeitos foram detidos. O caso foi registrado, no domingo (25), na Delegacia Central.

Por volta das 19h50, durante patrulhamento na Rua Francisco Gomes de Moraes, guardas visualizaram dois suspeitos conversando, um dentro de uma casa abandonada e outro fora. A abordagem foi realizada e com um deles, que estava dentro do local abandonado, foi encontrado um celular. Com o outro nada foi localizado.

Em seguida os guardas entraram na casa abandonada e após buscas, encontraram 60 eppendorfs de cocaína e 52 eppendorfs de crack.

Questionados sobre as drogas, os suspeitos negaram que eram deles.

Um dos suspeitos alegou que já foi preso por roubo, mas desde que saiu da cadeia, não se envolveu com crime. Além disso, ele disse que estava no local para comprar maconha para uso pessoal. Já o outro suspeito afirmou que estava indo para a casa da namorada, quando passou em frente a casa abandonada.