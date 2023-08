GCM encontra um quilo de drogas no o Jardim Alterópolis

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio de seus grupamentos, localizou um quilo de drogas no Jardim Alterópolis em duas ocorrências distintas na última semana. As apreensões ocorreram perto da Escola Estadual Yolanda Bassi e a atuação dos agentes garantiu a retirada de maconha, crack e cocaína da área.

Por volta das 21 horas do último sábado (26/08), uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) estava em patrulha preventiva na altura do número 300 da rua Eziquiel Corrêa Machado quando deparou-se com dois indivíduos que pareciam estar negociando entorpecentes. Ao avistar a guarnição, a dupla suspeita tentou fugir em direção a um terreno adjacente, motivando a perseguição e captura de um dos indivíduos.

Mediante inspeção, foi encontrado meio quilo de drogas, como crack, maconha, cocaína e ecstasy em sua bolsa, além de R$ 225,65. Diante dos fatos, o capturado foi encaminhado à Delegacia Central de Polícia, onde a autoridade de plantão ratificou a voz de prisão por tráfico de entorpecentes. O indivíduo segue à disposição da Justiça.

Da mesma maneira, uma equipe do Canil da GCM que também estava em trabalho preventivo próximo à escola dias antes, em 22 de agosto (terça-feira), encontrou uma sacola plástica com mais meio quilo de entorpecentes.