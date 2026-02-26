GCM estoura casa bomba e apreende mais de 15 quilos de drogas no Jardim Maitê

Uma ação integrada da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano resultou na descoberta de uma “casa bomba” e na apreensão de mais de 15 quilos de entorpecentes na manhã desta quarta-feira (25/02), em uma viela que fica na estrada do Areião, no Jardim Maitê. Ao todo, foram recolhidas 3.843 unidades de drogas, entre crack, cocaína, maconha e lança-perfume.

A ocorrência foi registrada por volta das 11h30. De acordo com o relato da corporação, as equipes receberam a denúncia de um munícipe informando que indivíduos estariam utilizando um barraco como ponto de armazenamento e possível distribuição de entorpecentes. O imóvel existia exclusivamente para armazenamento das drogas - prática conhecida como “casa bomba”, estratégia usada por traficantes para dificultar flagrantes e reduzir prejuízos em caso de ações policiais.

Diante das informações, as viaturas do Canil, Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), Subcomando da GCM e Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) se deslocaram até o endereço indicado para averiguação.

No local, os agentes realizaram buscas com o auxílio do cão farejador Taurus, que sinalizou positivamente para um barraco aparentemente desabitado. Durante a vistoria no interior do imóvel, os guardas localizaram, dentro de um balde, diversas porções de drogas já fracionadas e prontas para comercialização, além de uma sacola contendo materiais correlatos ao tráfico.

O balanço da apreensão aponta 856 pedras de crack, totalizando 0,611 quilo; 1.572 unidades de cocaína, com peso aproximado de 1,999 quilo; 1.069 porções de maconha, somando cerca de 2,834 quilos; e 346 frascos de lança-perfume, que juntos atingiram 10,380 quilos. Ao todo, o material recolhido foi de 15,2 quilos, configurando uma das maiores apreensões recentes registradas pela corporação. Todo o material foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Suzano, onde a autoridade de plantão tomou ciência dos fatos e adotou as providências legais cabíveis.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da atuação integrada e do trabalho de inteligência a partir de denúncias da população. “Essa ocorrência demonstra a eficiência do nosso Canil e das equipes de apoio. A informação repassada por um munícipe foi fundamental para chegarmos até essa casa bomba e retirarmos de circulação mais de 15 quilos de drogas. Seguiremos firmes no enfrentamento ao tráfico e contamos sempre com o apoio da população”, afirmou.

Segundo Balbino, a estratégia de intensificar o patrulhamento preventivo em áreas apontadas por denúncias anônimas tem contribuído para resultados expressivos no combate ao tráfico. Ele ressaltou ainda o papel do cão farejador na localização precisa do entorpecente. “O trabalho técnico do nosso efetivo, aliado ao emprego do cão Taurus, foi decisivo para localizar o material escondido em um barraco aparentemente vazio. Isso mostra preparo, integração e compromisso com a segurança da cidade”, completou o secretário.