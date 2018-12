GCM evita roubo no centro comercial de Suzano; assaltante ameaça mulher com pedra

Um assaltante tentou roubar uma mulher no centro de Suzano na tarde deste sábado (1º). O criminoso ameaçava a vítima com uma pedra, mas foi detido por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) que realiza patrulha pelo comércio.

De acordo com a GCM, o criminoso ameaçava lesionar a mulher com a pedra para roubar os pertences da vítima, que teve o celular, bolsa e cartões bancários subtraídos. Contudo, junto com populares, a mulher entrou em luta com o ladrão até a chegada da GCM, que deu voz de prisão ao assaltante e o conduziu a Delegacia Central de Suzano.

A vítima conseguiu recuperar os bens perdidos.