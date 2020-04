GCM flagra aglomeração e máquinas caça-níquel em bar no Jardim Caxangá

Após receber denúncia, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano flagrou aglomeração no interior de um bar, na noite desta terça-feira (7), no Jardim Caxangá. Além da concentração de cerca de 15 pessoas no pequeno estabelecimento, o que desrespeita as determinações do Poder Público quanto à quarentena para conter o avanço de casos do novo coronavírus (Covid-19), a equipe ainda constatou a presença de duas máquinas caça-níquel e de um aparelho utilizado para “jogo do bicho”, que são ilegais.

A ação ocorreu por volta das 20h45, na rua Walter Pelegrino, e contou ainda com a participação de integrantes do Setor de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano. Todos que estavam presentes no estabelecimento durante a chegada da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foram abordados, revistados e em seguida liberados.

Questionado sobre os equipamentos encontrados, o proprietário do bar informou que um indivíduo não identificado os teria deixado no local com a “promessa de divisão do lucro”. Ninguém foi preso, mas as máquinas e o aparelho foram apreendidos e o caso encaminhado para a Delegacia Central de Polícia.