GCM flagra tentativa de descarte irregular de entulho no Miguel Badra

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), impediu na tarde da última segunda-feira (20/10) o descarte irregular de resíduos sólidos em área pública localizada na rua Milton Pereira Vidal, no bairro Cidade Miguel Badra. A ação resultou na apreensão de um caminhão Volkswagen Tractor, de cor branca, utilizado na tentativa de despejo e na condução do motorista à Delegacia de Crimes Ambientais (Dicma), em Mogi das Cruzes.

Durante patrulhamento pela região, por volta das 13h35, a equipe do GPA avistou o veículo com caçamba estacionando em um ponto frequentemente utilizado para despejo clandestino de entulhos. No momento em que o motorista se preparava para iniciar o descarte, ele percebeu a aproximação da viatura e tentou deixar o local, sendo abordado logo em seguida pelos agentes.

Na revista pessoal e na vistoria do caminhão, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre a presença no local, o condutor alegou que estava perdido e que o GPS o havia direcionado até aquele ponto. No entanto, a equipe constatou que, nas proximidades, já havia uma carga de resíduos semelhante à que estava no caminhão, o que levantou suspeitas sobre o envolvimento do motorista em descarte anterior.

Após análise da situação, foi verificado que o terreno é de propriedade pública e que o ato configurava crime ambiental. As medidas administrativas cabíveis foram adotadas, incluindo a apreensão do veículo e a condução do suspeito à Dicma, onde ficou à disposição da Justiça. A operação contou com o apoio do Canil da GCM.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que a ação reflete o compromisso da administração em combater práticas ilegais que prejudicam o meio ambiente e a população. “O descarte irregular de entulho causa sérios impactos ambientais e urbanos. A atuação do GPA é essencial para coibir esse tipo de crime e preservar as áreas públicas da cidade”, afirmou.

A Prefeitura de Suzano reforça que o descarte de resíduos em locais inadequados é crime ambiental e pode gerar multas e outras penalidades. Denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais da GCM por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297.