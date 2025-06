GCM impede furto a joalheria no centro e prende suspeito com R$ 15 mil em produtos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Força Patrulha, impediu a consumação de um furto a uma joalheria localizada na rua Benjamim Constant, no centro, durante a madrugada desta terça-feira (03/06), por volta das 2h20. A ação resultou na prisão de um homem com extenso histórico criminal e na recuperação de aproximadamente R$ 15 mil em joias.

A ação resultou, além da prisão, na recuperação de 46 pares de brincos, 134 anéis, 36 pulseiras e 41 correntes. Todo o material foi recuperado pelos agentes e encaminhado à Polícia Civil. De acordo com as imagens do circuito interno da loja, outros dois indivíduos participaram da ação criminosa, mas conseguiram fugir antes da chegada da GCM. O detido já possui passagens anteriores por tráfico de drogas, roubo e furto.

O caso veio à tona quando, durante patrulhamento preventivo, os agentes avistaram um indivíduo deixando o interior da loja com diversos objetos em mãos. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir a pé e começou a jogar as joias pela rua. Após acompanhamento por cerca de cem metros, os guardas conseguiram detê-lo. Com ele foram encontrados R$ 185 e quatro correntes de prata.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da ação como reflexo do trabalho constante de patrulhamento e resposta rápida da Guarda Civil de Suzano. “Essa ocorrência demonstra o preparo da nossa corporação para agir com agilidade e eficiência. Recuperamos um prejuízo significativo para o comerciante e levamos um reincidente à Justiça”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi também ressaltou o compromisso da administração municipal com a segurança da população. “Quero parabenizar os nossos agentes pelo atendimento a ocorrência desta madrugada ao impedir que a mercadoria de uma loja de joia fosse levada pelo criminoso. Essa resposta da GCM mostra que estamos no caminho certo e a atuação preventiva tem sido uma das principais diretrizes da nossa política de segurança pública municipal”, disse.

O caso agora segue com a Polícia Civil para tentar identificar e localizar os outros dois envolvidos no crime. Já o indivíduo detido permanece à disposição da Justiça.