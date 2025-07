GCM impede movimentação de terra irregular e captura foragido da Justiça

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano impediu uma movimentação de terra irregular e capturou um foragido da Justiça nas últimas quarta e quinta-feira (23 e 24/07) em duas ocorrências distintas ocorridas na região norte da cidade.

No primeiro caso, a ação de uma empresa de terraplanagem foi frustrada pelos agentes, uma vez que colocava em risco a estrutura de uma residência no Jardim Revista. No segundo, a ação da corporação culminou na captura de um foragido da Justiça no Jardim Margareth.

Na primeira ação, uma equipe da Defesa Civil foi acionada por uma moradora da avenida Francisco Marengo, no Jardim Revista, que relatou movimentação suspeita em um terreno vizinho à sua casa. Ao chegar ao local, os agentes se depararam com uma empresa de terraplanagem operando de forma irregular, o que causou a exposição de vigas, brocas e sapatas da residência da denunciante, comprometendo sua estrutura.

Imediatamente, os órgãos competentes foram acionados, incluindo o Grupo de Proteção Ambiental (GPA), a equipe do Setor de Fiscalização de Posturas e a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. Após vistoria técnica, foram aplicadas duas autuações ao proprietário responsável pela obra irregular. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Central para prestar esclarecimentos.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da pronta resposta dos agentes. “Nossa missão é zelar pela segurança do cidadão em todas as frentes. Uma intervenção desse tipo, feita sem planejamento técnico e autorização, além de ilegal, coloca em risco vidas e patrimônios. A GCM, com o apoio dos demais setores, atuou com rapidez para evitar um desastre maior”, disse Balbino.

Um dia depois, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Margareth, avistou um indivíduo em atitude suspeita na rua Otacílio Gervásio dos Santos. Ao perceber a presença da viatura, o homem tentou se afastar apressadamente, o que motivou a abordagem. Durante a entrevista, ele demonstrou nervosismo, apresentou informações contraditórias e, após conversa, confessou estar foragido do sistema prisional.

O suspeito possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, expedido em dezembro de 2021. A equipe o conduziu à Delegacia Central, onde foi formalizada sua prisão.

O prefeito Pedro Ishi elogiou a atuação da GCM e reiterou o compromisso da gestão com a segurança pública. “Temos investido constantemente na capacitação da nossa Guarda Civil e em equipamentos para garantir que os suzanenses possam viver com mais tranquilidade. Casos como esses mostram que estamos no caminho certo, com uma força de segurança preparada para agir de maneira técnica e eficiente”, afirmou o chefe do Poder Executivo.