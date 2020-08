GCM impede realização de festas na Vila Ipelândia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano impediu a realização de dois eventos que poderiam ter causado aglomerações de pessoas no distrito de Palmeiras. A ação ocorreu durante comandos que a corporação realizou na noite da última sexta-feira (7) e que contaram com apoio da Polícia Militar.

A principal blitz foi realizada na estrada Keida Harada, próximo aos entroncamentos com as estradas do Oura, do Tani e das Varinhas, na Vila Ipelândia. A medida foi motivada por demandas da população local sobre perturbação do sossego, o que também infringe as determinações acerca do distanciamento social durante a quarentena contra o novo coronavírus (Covid-19).

Informações recebidas pela GCM davam conta de que seriam realizadas festas em uma chácara e em um bar. O comando foi montado a partir das 18 horas na entrada do bairro de modo a identificar quem estava se dirigindo para esses locais e informar sobre a proibição da realização de eventos dessa natureza em um momento de pandemia.

Participaram dez agentes e quatro viaturas da GCM e quatro policiais militares. Inclusive, durante as abordagens foram descobertos vários equipamentos de som dentro de um veículo que seriam utilizados em um dos eventos. “Agimos de forma a prevenir a realização dessas festas e, assim, evitar a perturbação do sossego da vizinhança e auxiliar no combate à propagação da Covid-19. Foi fundamental para o bem-estar da população local e para a saúde de todas aquelas pessoas que participariam dos eventos”, destacou a comandante da corporação, Rosemary Caxito.

Também na sexta-feira, a GCM promoveu mais dois pontos de apoio como este no Jardim Casa Branca e na Vila Barros até as 22 horas. Outras ações como essas estão programadas para ocorrer em toda a cidade.

Posturas

Já na tarde de sábado (8), o Departamento de Fiscalização de Posturas recebeu informação de que uma casa noturna localizada na região central de Suzano abrigaria uma apresentação de música naquela noite. Fiscais foram até o local e notificaram os representantes do estabelecimento a respeito de que o evento não poderia ocorrer em razão da pandemia do novo coronavírus.

Situações como essas podem ser denunciadas para a GCM pelos telefones (11) 4746-3297 e 153 e para o Departamento de Fiscalização de Posturas no número (11) 4745-2046.