GCM liberta 12 reféns em Poá após tentativa de roubo à empresa

Doze trabalhadores de uma confecção de roupas localizada no bairro Perracine, em Poá, foram libertados no final da tarde de hoje (dia 09/11) pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá. Eles foram vítimas de três assaltantes que roubavam o local.

Os guardas obtiveram a informação do crime em andamento pela população e seguiu para o endereço indicado. Mesmo com o cerco realizado pela equipe policial os assaltantes conseguiram fugir e abandonaram o carro que utilizavam minutos depois, também produto de roubo e com a placa clonada. Dentro do veículo foi encontrado o celular de um dos assaltantes, apreendido pela polícia para investigação.

Os reféns foram encontrados com as mãos amarradas e presos em um dos cômodos do estabelecimento comercial. Libertados pela equipe da GCM, seguiram para a Delegacia Central de Poá para registro da ocorrência e passam bem.

“Graças à rápida ação dos nossos guardas, o roubo foi evitado e não houve maiores danos às vítimas. Seguimos trabalhando e contamos com o apoio da população no envio de informações, mesmo que anônimas”, afirmou o secretário de Segurança Urbana, Marcos Xavier.