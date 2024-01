GCM localiza 107 porções de drogas no Jardim Leblon

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou 107 porções de entorpecentes, na última quarta-feira (03/01), durante patrulhamento na rua Kame Yoshimoto, no Jardim Leblon. O tráfico foi descoberto após denúncia feita por um morador alertando aos guardas sobre dois indivíduos que estariam praticando a venda de entorpecentes, no entanto, ao chegar no local, a dupla de suspeitos reconheceu a viatura e conseguiu escapar. Na fuga, foram abandonados dois estojos com 78 porções de cocaína, 21 de crack e oito de maconha, além de R$ 23. O material foi encaminhado para a Delegacia Central de Polícia.